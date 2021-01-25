شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة تونس ردا على قيس سعيد: مجلس الوزراء صدق على هيكلة جديدة بدمج وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت رئاسة الحكومة التونسية على الرئيس التونسى قيس سعيد، قائلة إن مجلس الوزراء التونسى صدق على هيكلة جديدة بدمج وزارات وحذف أخرى، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن التعديل الحكومى لم يحترم الإجراءات التى نص عليها الدستور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف قيس سعيد: "بعض الوزراء المقترحين فى التعديل الوزارى متورطون فى قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".