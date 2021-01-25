شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يحذر من مخطط حوثي لتنفيذ تفجيرات بين المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من مخطط تديره ميليشيات الحوثي وعناصر الحرس الثوري لحشد المواطنين بالقوة لتجمعات في العاصمة صنعاء، وتنفيذ تفجيرات بين المدنيين.

وقال الإرياني - في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر)، اليوم الاثنين - : "نحذر من مخطط خبيث تديره ميليشيات الحوثي وعناصر الحرس الثوري لحشد المواطنين بالقوة لتجمعات بالعاصمة المختطفة صنعاء، وتنفيذ تفجيرات بين المدنيين تحت غطاء القاعدة وداعش، للتغطية على هجومها الإرهابي على مطار عدن الدولي، واستعطاف واستمالة المجتمع الدولي".

وتعتزم ميليشيات الحوثي - المدرجة على اللائحة الأمريكية السوداء - إخراج مظاهرات شعبية في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، الاثنين، ضد القرار الأميركي الذي صنفها منظمة إرهابية.