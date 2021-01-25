شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 337 إصابة جديدة و22 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 466 ألفا و626 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه تم إجراء 4 ملايين و828 ألفا و401 تحليل للكشف عن الإصابة بالفيروس .. لافتة إلى تسجيل 22 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8172 حالة.

وأضافت أن 1031 حالة تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 443 ألفا و472 متعافيا.