شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين استهداف مناطق مدنية فى العاصمة السعودية الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت البحرين استهداف مناطق مدنية في العاصمة السعودية الرياض من قبل مليشيات الحوثيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقالت البحرين: نؤكد وقوفنا إلى جانب السعودية بإجراءاتها لحفظ أمنها.

وفى وقت سابق أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في الرياض السعودية من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.

وجددت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاثنين، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.