شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية عراقية تعلن إعدام 3 أشخاص فى العراق بتهم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر أمنية عراقية، تأكيدها إعدام 3 أشخاص فى العراق بتهم الإرهاب.

وفى وقت سابق أكد الرئيس العراقى برهم صالح، الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية، وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الاثنين، أن الرئيس صالح التقى رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة وفد ضم عددًا من وجهاء الطائفة.

وقال صالح، إن الصابئة المندائيين هم جزء أساسى من النسيج العراقى، ولهم أدوار مهمة فى تاريخ البلاد، وشاركوا أبناء الوطن فى مختلف التحديات والمصاعب على مر العصور"، مشددًا على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعى وحماية أمن المواطنين.

ولفت إلى أن ما حصل مؤخرًا من هجمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش السلمى، ويؤكد الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية.