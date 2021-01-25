"أبل" تحذر مستخدميها من تأثير MagSafe على الأجهزة الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

نشرت شركة أبل الأمريكية مؤخراً وثيقة دعم فني تحذر مستخدمي هواتف iPhone 12 من أن ملحقات آيفون وMagSafe قد تتفاعل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب ومزيلات الرجفان، وغيرها من الأجهزة الطبية التي قد تتأثر بالمغناطيس.



وتقترح ”أبل“ لتجنب أي تفاعلات محتملة مع هذه الأجهزة الاحتفاظ بملحقات آيفون و MagSafe على بعد ست بوصات (حوالي 15 سم) على الأقل من الأجهزة الطبية، أو ضعف المسافة إذا كانت الأجهزة تشحن لاسلكيًا.

كما أكدت أبل أن جميع الملحقات (MagSafe و MagSafe duo) تحتوي على أجهزة راديو، وقد تتداخل مغناطيساتها ومجالاتها الكهرومغناطيسية مع الأجهزة، حيث يحتوي طرز iPhone 12 على مغناطيسات أكثر من أي هاتف ذكي آخر من أبل، فلا يوجد خطر كبير، إلا أن الشركة تنصح فقط مستخدميها بإبقاء هواتفهم بعيدًا عن المعدات الطبية على أي حال.

وفي حين أن المغناطيس قد لا يكون قويًا للتسبب في مشاكل ملحوظة للمستخدمين العاديين، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تتطلب الأجهزة الطبية المتخصصة قد يواجهون مشاكل إذا اقترب جهاز آيفون الخاص بهم كثيرًا.

ولا تشرح أبل ما يمكن أن يحدث في مثل هذه الحالات، لكن أسوأ ظرف قد يكون إلغاء تنشيط الجهاز الطبي للمستخدم، وتنصح أبل بالتشاور مع الطبيب والشركة المصنعة للجهاز الحصول على الإرشادات المحددة فيما يتعلق بـ MagSafe.

وإذا اشتبه المستخدمون في أن أحد ملحقات آيفون أو MagSafe يتداخل مع أجهزتهم الطبية، فإن أبل تخبر المستخدمين بالتوقف عن استخدام آيفون أو الملحق على الفور.

ويأتي ذلك عقب مقال نشر في مجلة “ Heart Rhythm Journal“ الطبية من ثلاثة أطباء في ميشيغان، اختبروا تأثيرات MagSafe على جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع لدى المريض، وعندما تم وضع جهاز آيفون بالقرب من صدر المريض، توقفت الغرسة عن العمل بشكل طبيعي