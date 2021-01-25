موديرنا تعلن فعالية لقاحها ضد النسختين المتحورتين من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالا ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.



وأكدت الشركة في بيان صدر عنها الإثنين، أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى ”النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه“.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.