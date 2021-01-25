شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو سبب وفاة الداعية عبلة الكحلاوي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، عن سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامي التي توفيت أثر إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "لجأت للمستشفى في حالة متأخرة، وتم إرسال طاقم طبي صباح أمس وكانت حالتها سيئة للغاية" محذرة كبار السن "أي شخص بعد سن الخمسين عاما لو عنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى في بداية الأعراض لفيروس كورونا ليتم شفاؤه قبل تأخر الحالة".



وأضافت خلال مداخلة، مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن أي شخص يبلغ أكثر من 65 سنة في الغالب يعاني من أمراض مزمنة وعليه التوجه إلى أقرب مستشفى للتسجيل في أخذ اللقاح كورونا، لافتة إلى أن اللقاح اختياري لأي طبيب وأكثر من 30% من الأطباء وافقت على أخذ لقاح كورونا.