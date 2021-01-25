هواوي تجري محادثات لبيع علامتي P و Mate

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

بعد بيع العلامة التجارية ”هونر“ العام الماضي، أكدت أحدث التقارير الصادرة وفقا لوكالة رويترز أن شركة هواوي الصينية العملاقة بدأت في إجراء محادثات لبيع اثنتين من علامات الشركة المميزة في الهواتف الذكية وهما P و Mate.



كما كشف تقرير جديد عن المؤشرات الأولى التي قد تشير إلى استعداد هواوي للخروج من المنافسة في سوق الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، حيث أشار التقرير الذي استند على مصادر من داخل هواوي إلى أن العملاق الصيني في طريقها للتخلي عن أبرز العلامات التجارية المميزة في الهواتف الذكية.

وأكد مصدر مطلع على الأمر، أن هواوي تجري محادثات مع واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمعدات الاتصالات في العالم، إلا أن هوية الشركة غير واضحة حتى الآن، نظرا لسرية المحادثات.

كما بدأت هواوي الصينية في استكشاف الخيارات المتاحة لبيع العلامات التجارية للشركة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث وضعت العملاق الصيني تقييم h لأداء علامتي P و Mate في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأوضح تقييم هواوي أن إصدارات الشركة من هواتف P و Mate المميزة حققت شحنات تبلغ 39.7 مليون وحدة ما بين الربع الثالث من العام 2019 إلى الربع الثالث من 2020.

وما زالت المحادثات في مراحلها الأولى في الوقت الحالي، لذا قد لا تنتهي بعميلة بيع العلامات التجارية بالفعل، بشكل خاص مع محاولات هواوي لتصنيع رقاقات Kirin من جديد.

يذكر أن هواوي أصدرت بيانا رسميا تنفي من خلاله صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن الشركة لا نية لديها في بيع العلامات التجارية، دون أن تقدم العملاق الصيني أي تفاصيل عن خططها القادمة.

وبالرغم من إنكار العملاق الصيني الأخبار تماما، إلا أنها فعلت الشيء نفسه عندما ظهرت شائعات عن بيع علامة هونر التجارية، وبعد فترة وجيزة تمت عملية البيع.