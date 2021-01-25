رغم تراجعه عن سياسة الخصوصية.. "واتساب" يواصل خسارة ملايين المستخدمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

تستمر شركة واتساب في خسارة الملايين من عملائها الذين قرروا اتخاذ الخطوة الجذرية والتخلي عن التطبيق، بعد إثارة الشركة للجدل بتحديث مقلق للشروط والأحكام.



وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، انتقل العديد من مستخدمي واتساب إلى التطبيقات المنافسة مثل سيجنال وتليغرام.

وتظهر الإحصائيات الجديدة التي شاركتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني أن شركة سيجنال اكتسبت 7.5 مليون مستخدم في الأسابيع الثلاثة الأولى من 2021، في حين اكتسبت شركة تليغرام 25 مليون مستخدم من واتساب.

وتعاني واتساب من هذه الخسائر الهائلة بعد أن نبهت شركة واتساب المستخدمين إلى تغيير في بنود وشروط الخصوصية، وإعلانها أنها ستتشارك بيانات المستخدمين مع شركتها الأم فيسبوك، الأمر الذي أثار مخاوف لدى العديد من المستخدمين.

وفي حين تراجعت واتساب عن الخطوة لاحقا، إلا أن ذلك لم يهدئ من مخاوف العديد من المستخدمين الذين قرروا الانتقال إلى تطبيقات أخرى.