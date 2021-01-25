السيسي يوجه رسائل للمصريين في عيد الشرطة الـ 69

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، التي أوضحت أن السيسي أكد أن "ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، قادها شباب مخلصون يتطلعون لمستقبل أفضل، ووجه التحية للشعب المصري الذي يعرف قيمة الاستقرار.

وأوضح السيسي أن "معركة الإسماعيلية رسمت لوحة خالدة لبطولات الشرطة والشعب"، مضيفا: "سنظل نتذكر دائما تضحيات رجال الشرطة في سبيل رفعة الوطن.

وقال الرئيس المصري: "نحتاج لاستمرار اليقظة والجهد لأي محاولات لزعزعة الأمن"، مضيفا: "الإرهاب أصبح أداة صريحة لتنفيذ المخططات والمؤامرات".

وتابع: "تحقيق ما نصبو إليه من ازدهار يحتاج لبيئة مستقرة ونعقد العزم على فعل ما هو في مصلحة الوطن".