أسرة عبلة الكحلاوي تكشف وصيتها قبل وفاتها... ومستشار السيسي ينفذها

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / -

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن "مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الدكتور أسامة الأزهري، تقدم اليوم صلاة الجنازة على الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، حيث أبلغته أسرة الفقيدة بوصيتها بأدائه صلاة الجنازة عليها".

وقال الأزهري: "نعزي أنفسنا والشعب المصري والعربي في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، وأسال الله العظيم أن يرحمها لأنها كانت أمًّا لي ولن أنساها وستظل في قلبي".

وتوفيت عبلة الكحلاوي، مساء أمس الأحد، عن عمر 72 عاما، بعد وعكة صحية تعرضت لها خلال الأيام الماضية ناتجة عن إصابتها بمرض (كوفيد-19).

وعبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر/كانون الأول عام 1948، عملت أستاذة للفقه الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي، وقدمت عبلة الكحلاوي العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وللدكتورة عبلة الكحلاوي العديد من المساهمات الإنسانية، حيث أسست جمعية خيرية في منطقة المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى ألزهايمر تحت اسم جمعية "الباقيات الصالحات"، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات.