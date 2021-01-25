شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مسئول عسكرى أمريكى يزور السودان غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مسؤول عسكرى أمريكى يزور السودان غدا الثلاثاء.

وفى وقت سابق وصل إلى السودان اليوم الاثنين، السفير أندرو يونج نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، فى زيارة تستغرق عدة أيام يجرى خلالها عددا من اللقاءات.

وكان فى استقبال يونج بقاعدة الخرطوم الجوية، الفريق الركن عصام محمد كرار قائد القوات البرية السودانية، وللواء الركن عبدالسلام عبد الحميد مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع.

ويبحث المسئول الأمريكى، خلال الزيارة، سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات.