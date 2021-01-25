شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان العراق وأمير الكويت يؤكدان ضرورة تفعيل مشروعات الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، الاثنين مع أمير الكويت ضرورة تفعيل مشروعات الإعمار في العراق ومخرجات مؤتمر المانحين.

ووصل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، الاحد، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية، ان رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، وصل إلى دولة الكويت يرافقه النائب الأول حسن الكعبي وعددٌ من النواب العراقيين في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم.

وأضاف، أن الحلبوسي سيلتقي أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.