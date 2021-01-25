شكرا لقرائتكم خبر عن "بارزانى" وقناصل الدول العربية يتفقون على ضرورة حل الخلافات بين أربيل وبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الإثنين في صلاح الدين، بالعراق وفداً مشتركا لممثلي وقناصل البلدان العربية في أربيل.

ضم الوفد محمد وجيه ، القنصل العام المصرى، نظمي حزوري القنصل العام الفلسطيني وعميد السلك الدبلوماسي في إقليم كردستان، والدكتور عمر الكندري القنصل العام الكويتي، وأحمد الزاهري القنصل العام الإماراتي، وعبد الرحيم حسن القائم بأعمال قنصلية المملكة الأردنية في أربيل.

وأكد بيان للمكتب الإعلامي للزعيم الكردى بارزاني أنه "خلال اللقاء الذي جرى بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، نقل ممثلو وقناصل البلدان العربية في أربيل تحيات ومشاعر التقدير للرؤساء والملوك وأمراء بلدانهم لبارزاني، معبرين عن شكرهم له وإقليم كردستان على تمتين العلاقات العريقة والصداقة القائمة مع البلدان العربية، واحتضان الإقليم لمئات الآلاف من النازحين والمهجرين العرب، خلال الحرب ضد داعش، وتقديرهم للبيشمركة في دحر التنظيم الإرهابي".

وأضاف البيان ،أن أعضاء الوفد تمنوا معالجة المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار، وأن بارزاني أعلن إصرار شعب كردستان دوماً على إقامة علاقات صداقة مع شعوب المنطقة وإنتهاج سبل السلام والتعايش.

ونوه بارزاني، إلى ضرورة معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد بالطرق السلمية والحوار والتفاهم في إطار الدستور واحترام مكانة وكيان إقليم كردستان، كما أكد أهمية تعزيز العلاقات بين الإقليم والبلدان العربية.