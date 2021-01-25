شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الأردنية": تسجيل 845 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 321 ألفًا و298 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم /الاثنين/ - أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4239 حالة، بينما تم تسجيل 1176 حالة تعافٍ؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 308 آلاف و883 حالة.