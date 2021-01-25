شكرا لقرائتكم خبر عن نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا يصل السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى السودان اليوم الاثنين، السفير أندرو يونج نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها عددا من اللقاءات.

وكان في استقبال يونج بقاعدة الخرطوم الجوية، الفريق الركن عصام محمد كرار قائد القوات البرية السودانية، وللواء الركن عبدالسلام عبد الحميد مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع.

ويبحث المسئول الأمريكي، خلال الزيارة، سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.