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محمد بن راشد يطلق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية. وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة 

وقال رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أطلقنا، رفقة أخي الشيخ سيف بن زايد، والشيخ منصور بن زايد، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، سياسة ومبادرات ومناهج وسلوكيات، تهدف لحماية أبنائنا في حياتهم الرقمية، والتي يقضون فيها أوقاتاً أكثر من الحياة الواقعية".

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إطلاق مبادرة السياسة الرقمية

 

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فعاليات مبادرة السياسة الرقمية

 

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محمد بن راشد خلال المبادرة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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