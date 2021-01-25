شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع طائرة للخطوط المغربية إلى بكين لجلب لقاح سينوفارم الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام مغربية إقلاع طائرة للخطوط الملكية المغربية إلى الصين، اليوم الاثنين، لشحن الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" المرتقب أن يصل إلى المملكة بعد غد الأربعاء.

وأقلعت طائرة "بوينجB763 " تابعة للخطوط الملكية المغربية، من مطار محمد الخامس نحو مطار بكين الدولي، من أجل جلب جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة هسبريس المغربية إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني تتكون من حوالي 500 ألف جرعة، فيما يرتقب أن يتوصل المغرب في غضون الأيام المقبلة بالدفعات التي جرى الاتفاق بشأنها بين الرباط وبكين، في ظل منافسة دولية شديدة بسوق اللقاح.

وكان المغرب توصل يوم الجمعة الماضي بمليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا أكسفورد" البريطاني؛ المصنع في دولة الهند.