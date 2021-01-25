اليمن يدين إطلاق مليشيا الحوثى صاروخا باتجاه العاصمة السعودية

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجمهورية اليمنية، بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية، صاروخاً باتجاه مدينة الرياض بالسعودية، والتي تمكنت قوات التحالف العربى "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضه وتدميره.

وجددت وزارة الخارجية اليمنية - في نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الاثنين، إدانتها لهذا العمل الإرهابي.. مؤكدة على وقوف الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها و مكافحتها للإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها.

وأشارت الوزارة إلى استمرار المليشيات الإرهابية في ممارسة أعمالها التخريبية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة.. مشددة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد للتصرفات غير المسئولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.