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جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة في السعودية ويسبب أزمة لمتجر إلكتروني أجنبي

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دبي - محمود عبدالرازق - تصدر اسم العلامة التجارية البريطانية "فرانك ناماي"، قائمة الأسماء الأكثر بحثاً في على محرك البحث "غوغل"، وذلك بعد ظهور الأمير في اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات، وهو مرتديا جاكيت دون أكمام من هذه العلامة التجارية، ونشط هاشتاغ بعنوان "#جاكيت محمد بن سلمان".

وبحث المغردون عن تفاصيل السترة وسعرها وطرق شرائها، ونتيجة التهافت على شرائها من المتجر الالكتروني، تسبب ذلك بعطل للموقع وتوقفه بسبب كثرة الطلب فنفدت من المتجر، وفي حين أبرز نشطاء سعر الجاكيت، ذهب البعض الآخر لإبراز النقش المرسوم على الشال وتشبيهه بالنقش القطري وآخرون بالنقش اليمني.

الجاكيت، هي من مجموعة خريف وشتاء 2020-2021، يبلغ سعرها حوالي 25 ألف ريال سعودي، أي حوالي خسمة آلاف دولار أمريكي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدّر فيها جاكيت الترند، فقد حصل الأمر نفسه منذ أكثر من عام مع الجاكيت التي ارتداها في افتتاحية بطولة "فورمولا إي" للسيارات الكهربائية في الدرعية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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