مسعود بارزاني لدبلوماسيين عرب: كردستان يريد التوصل إلى حل دستوري مع بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال استقبال بارزاني في أربيل عاصمة الإقليم القنصل العام المصري محمد وجيه الحجازي والكويتي عمر الكندري والفلسطيني نظمي الحزوري والإماراتي أحمد الزاهري ومنسق شؤون القنصلية الاردن عبد الرحيم حسن، بحسب "السومرية نيوز".

وقال بارزاني إن "إقليم كردستان يرغب في التوصل إلى حل يستند إلى مبادئ الدستور العراقي مع الحكومة الاتحادية وذلك عبر سبل الحوار والسلام".

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ومؤخرا أعلن كردستان العراق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن مخصصات الإقليم في موازنة 2021، يتضمن منح الإقليم حصة مقدارها 12.67 في المئة من الميزانية مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في حقوله لبغداد، لكن العديد من النواب العراقيين أكدوا أنهم لن يسمحوا بتمرير الموازنة، إلا إذا دفع الإقليم كامل المستحقات المالية التي بذمته إلى بغداد.

ومنتصف الشهر الماضي أعلن إقليم كردستان العراق الموافقة على بنود قانون "الاقتراض" الذي صوت عليه البرلمان العراقي، ويتضمن تسليم نفط الإقليم بواقع 250 ألف برميل نفط يوميا، والإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية.