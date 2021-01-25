لدعم الجيش السوداني... مسؤول أمريكي يزور الخرطوم

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة "سونا" السودانية للأنباء: "يصل إلى البلاد غداً الثلاثاء، السفير أندرو يونغ، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا لشؤون الارتباط المدني العسكري في زيارة تستغرق يومين".

وأضافت الوكالة: "سيتناول المسؤول الأمريكي، خلال لقاءاته، بناء القدرات الأمنية والدفاعية، وبحث تعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة".

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وبحسب الوكالة، سيجري المسؤول العسكري خلال الزيارة لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الدفاع ياسين ابراهيم، ورئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين.

يأتي ذلك بعد أن قصفت المدفعية الإثيوبية، فجر اليوم الاثنين، منطقة جبل أبو طيور السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية. وقالت وسائل إعلام، إن الجيش السوداني رد بقوة على القصف المدفعي الإثيوبي، مستخدما المدفعية الثقيلة التي طالت مناطق عديدة داخل الحدود الإثيوبية.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها "نفذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية"، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها "تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية".

جدير بالذكر أن هناك صراعا بين بعض المكونات السكانية في منطقة "الفشقة" الحدودية بين السودان وإثيوبيا، حيث يتهم سكان المنطقة السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال منطقة الفشقة للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.