هكذا وصفت انتصار السيسي عبلة الكحلاوي في نعيها لها

دبي - محمود عبدالرازق - ووصفت السيسي الراحلة الكحلاوي عبر منشور على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" بـ"نموذج مشرف عظيم للمرأة المصرية".

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"ودعت مصر نموذجا مشرفا وعظيما للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة، رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

وكتبت انتصار السيسي في نعيها لعبلة الكحلاوي:

​وشيعت جنازة الداعية عبلة الكحلاوي، عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين، من مسجدها "الباقيات الصالحات" في المقطم، وسط بكاء وانهيار أشقائها وأحفادها وأقاربها ومحبيها.

وتوفيت الكحلاوي عن عمر 72 عاما، بعد وعكة صحية تعرضت لها خلال الأيام الماضية ناتجة عن إصابتها بمرض (كوفيد-19).

وعبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر/كانون الأول عام 1948، عملت أستاذة للفقه الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي، وفقا لموقع صحيفة "الأهرام".

قدمت عبلة الكحلاوي العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وللدكتورة عبلة الكحلاوي، العديد من المساهمات الإنسانية حيث أسست جمعية خيرية في منطقة المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى ألزهايمر تحت اسم جمعية "الباقيات الصالحات"، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات.