الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم اليمن حكومة وشعبا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. قال سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، وفقاً لحساب بعثة الاتحاد في اليمن عبر "تويتر"، إنهم "يأملون بتحقيق تقدم في المحادثات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي".

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وأعرب السفراء عن "إدانتهم للهجوم على عدن (في إشارة إلى استهداف الحكومة اليمنية في مطار عدن الدولي في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي)".

وأسفر هجوم استهدف مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر الماضي، فور وصول الحكومة الشرعية إلى مدرجه، عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 108 آخرين بينهم عمال إغاثة دوليون وإعلاميون، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية واسعة.

وتتهم الحكومة الشرعية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باستهدافها مطار عدن بصواريخ باليستية.