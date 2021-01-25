غرق 17 مهاجرا ونجاة 82 آخرين قبالة السواحل الليبية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة إنسانية وفاة 17 مهاجرا، غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية، وقال مشروع (آلارم فون)، التابع لمنظمة (ووتش ذا ميد) - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الاثنين، "إن أقارب الضحايا أكدوا وجودهم على متن القارب، الذي كان على اتصال به".

وأضاف المشروع أنه عُـثر على 82 شخصا أحياء على متن القارب نفسه، لكنهم أُجبروا على العودة إلى ليبيا، واحتجازهم في ظل ظروف غير آمنة بعد أن نجوا من حادث الغرق المروع.

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي، أمس الأحد، إنقاذ 79 مهاجرا من جنسيات مختلفة، كما انتشل جثة واحدة، وذلك في عملية إنقاذ جرت شمال الزاوية.