رئيس العراق يؤكد الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام إثارة الفتن

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية، وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الاثنين، أن الرئيس صالح التقى رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة وفد ضم عددًا من وجهاء الطائفة.

وقال صالح: "إن الصابئة المندائيين هم جزء أساسي من النسيج العراقي، ولهم أدوار مهمة في تاريخ البلاد، وشاركوا أبناء الوطن في مختلف التحديات والمصاعب على مر العصور"، مشددًا على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي وحماية أمن المواطنين.



ولفت إلى أن ما حصل مؤخرًا من هجمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش السلمي، ويؤكد الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية.