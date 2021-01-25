دبى تعين مديرا جديدا لهيئة الصحة وسط حملة تطعيم فى الإمارات

القاهرة - سامية سيد - عين حاكم دبي مديرا جديدا لهيئة الصحة في الإمارة دون تقديم تفسير لإعفاء المدير الذي كان يشغل المنصب من مهامه، وسط حملة تطعيم في البلاد.

وذكر بيان صادر أمس الأحد أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عين عوض صغير الكتبي مديرا جديدا لهيئة الصحة بدبي خلفا لحميد القطامي.

ولم يذكر البيان سببا لهذا التغيير. ولم يرد المكتب الإعلامي لدبي على طلب للتعليق.

سجلت السلطات اليوم الاثنين 3579 إصابة جديدة وتسع وفيات بالمرض.

تهدف الإمارات، التي سرعت من وتيرة حملة التحصين، إلى تطعيم أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة قبل نهاية مارس.