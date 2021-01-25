شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر للأمم المتحدة غدا لدعم صندوق السلام لـ 40 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت منظمة الأمم المتحدة أن غدا الثلاثاء 26 يناير يعقد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة لدعوة جميع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية إلى تجديد موارد صندوق بناء السلام من أجل حشد الدعم الحاسم لمنع نشوب النزاعات وبناء السلام مقابل متطلبات الصندوق البالغة 1.5 مليار دولار للفترة حتى عام 2024 .

ووفق الأمم المتحدة يهدف المؤتمر إلى مواجهة النقص المستمر في الاستثمار في بناء السلام وتزويد الصندوق الذي يتحمل المخاطر في الوقت المناسب بموارد أكثر ملاءمة ويمكن التنبؤ بها ومستدامة لدعم جهود بناء السلام الوطنية في أكثر من 40 دولة حول العالم.

يشارك في مؤتمر دعم صندوق بناء السلام التابع للأمين العام رئيس جمهورية سيراليون و عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان وهيكو ماس ، الوزير الاتحادي للشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية و مارك جارنو وزير خارجية كندا ورئيس لجنة بناء السلام.