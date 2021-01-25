شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 5 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، تسجيل 5 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 729 حالة تعافٍ، حيث بلغت نسبة التعافي من الفيروس 93.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.