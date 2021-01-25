الإمارات تسجل 3591 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 3 آلاف و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك مجموع حالات الإصابة بالفيروس التاجى إلى 281 ألفا و546 حالة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، اليوم /الاثنين/ - أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليبلغ عدد الوفيات 798 حالة، مشيرة إلى شفاء 3 آلاف و820 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 255 ألفا و304 حالات.