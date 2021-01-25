شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يعيد تنظيم مجلسى الدفاع والأمن الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، ثلاثة مراسيم سلطانية سامية، يتم بموجبها إعادة تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني بالسلطنة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية فقد قضى المرسوم الأول بإعادة تنظيم مجلس الدفاع بالسلطنة، والثاني بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، فيما قضى الثالث بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

يذكر أن سلطان عمان هيثم بن طارق، أصدرمرسوما بترقية اللواء الركن بحرى عبدالله بن خميس بن عبدالله إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسًا لأركان قوات السلطان المسلحة.

كما نص المرسوم - الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية الاثنين الماضى، على ترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء وتعيينه قائدًا لسلاح الجو السُّلطاني العماني، وترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء وتعيينه قائدًا للبحرية السُّلطانية العمانية.

وكان السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أصدر مرسومين سلطانيين، يتعلق إحداهما بوضع نظام أساسي جديد للدولة يضع آلية محددة لانتقال الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد.

والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، حيث يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفا للسلطان قابوس.

ويأخذ النظام الأساسي الجديد بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة، وبما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، والذي تم فيه وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ويضع المرسوم آلية محددة، لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، وكذلك التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.