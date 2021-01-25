مسئول طبى روسى: العسكريون يخضعون لفحص طبى إجبارى قبل تلقى لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس قسم الصحة في مجموعة القوات الروسية في سوريا فلاديمير رادتشينكو بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعسكريين الروس، الذين يؤدون الخدمة في قاعدة "حميميم" بسوريا.

وقال رادتشينكو للصحفيين -اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية-: "تجري حملة التلقيح المخطط لها لكادر مجموعة القوات باستخدام اللقاح "سبوتنيك V"، مضيفا : "لقد وصلت كمية كافية من اللقاح، والعسكريون يتلقون اللقاح طوعا".

بدوره، أشار الكابتن الطبي إسلام أوماروف-في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم"- إلى أن العسكريين يخضعون لفحص طبي إجباري قبل تلقي اللقاح.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن الشهر الماضي أن 100 ألف جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا سيتم تسليمها للجيش الروسي بحلول نهاية عام 2020.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كوفيد-19"، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بالمجموعة الأكثر عرضة للخطر.

