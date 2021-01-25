مسيرات مليونية للمطالبة بوقف العدوان على اليمن... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لقناة "العالم" الإيرانية، دعت اللجنة المنظمة، اليمنيين للانضمام إلى المسيرات تأكيدا على أن الشعب اليمني لن ينكسر أمام العدو والتحديات التي يواجهها، وللمطالبة بوقف العدوان على اليمن.

وبحسب القناة، حددت اللجنة المنظمة ساحة باب اليمن في العاصمة صنعاء مكانا لخروج المسيرة الغاضبة، وفي محافظة الحديدة تم تحديد ساحة المدينة، وساحة المنصورية.

من جانبهم نظم الناشطون مظاهرات في عشرات العواصم حول العالم منها واشنطن ولندن وباريس وغيرها للدعوة لوقف العدوان على اليمن.

وكذلك ستنظم حملات تغريدات على موقع "تويتر"، واجتماع موسع على شبكة الانترنت لأكثر من 700 شخص من 620 منظمة على مستوى العالم.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.