شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 17 إرهابيا من تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الاثنين، القبض على عدد من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابية بالمحافظة، وقالت المديرية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - إن "مفارز أقسام الدجيل، والطوز، والضلوعية، وسامراء، وشعبة دوائر قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على 17 متهما بينهم مطلوبون بقضايا الإرهاب".