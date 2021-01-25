الكويت تعلن ارتفاع طفيف فى عدد مرضى كورونا خلال الأسبوع الثانى من يناير

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس الفريق المركزي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في وزارة الصحة الكويتية الدكتور هاشم الهاشمي، عن ارتفاع طفيف في نسبة إشغال الأسرة فى أجنحة (كوفيد 19) وغرف العناية المركزة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري.

وقال الهاشمي - في بيان صحفي - إن نسبة إشغال الأجنحة في المستشفيات بلغت 9% في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مقارنة مع 7% مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، مشيراً إلى ارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة بنسبة 11% خلال نفس الفترة، مقارنة مع 9% نهاية العام الماضي.

وعزا الهاشمي، الارتفاع الطفيف في نسبة الأشغال في أجنحة (كوفيد 19) في المستشفيات وغرف العناية المركزة، إلى الأنشطة الاجتماعية والاختلاط مع بداية العام الجديد.