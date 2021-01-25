الكويت... مصادر حكومية: فايزر أبلغتنا أن تأخير اللقاح لن يتجاوز شهرا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية أكدت المصادر أن مدة توقف تصدير كميات لقاح فايزر للبلاد، لن تتجاوز أربعة أسابيع، حسب ما أوضحته الشركة المصنعة.

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وشددت المصادر على إمكانية تسلم الدفعات قبل هذه المدة، نظرا لوجود اتصالات جارية حاليا لبحث هذا الأمر.

وفي سياق متصل أكدت المصادر أنه في حال انتشار فيروس كورونا المتحور في البلاد سيتم تأخير عودة المدارس حمايةً لصحة الطلبة.

وأوضحت أن الحكم بانتشار الفيروس لابد وأن يستند على مجموعة من المعايير والأسس، ومن أهمها عدد الحالات والأسرّة في المستشفيات والحالات الحرجة، وهكذا.

وقالت إن الوضع الصحي في البلاد سوف يتصدر جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن اجتماع لجنة "كورونا" في المجلس سيحدد أهم الآليات والمقترحات الجديدة لمواجهة الفيروس المتحور.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيضم ممثلين لوزارتي الصحة والداخلية، إلى جانب إدارة الطيران المدني، وسيناقش كل ما من شأنه التصدي للوباء ومنع انتشاره وتحديد آلية الحجر ومدته للقادمين إلى البلاد من الخارج. وعن

وعن فحوصات المخالطين للحالتين اللتين تم اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا المتحور، اكدت المصادر أنها ظهرت سليمة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفحوصات لحالات قادمة إلى البلاد ستظهر نتائجها قريباً.

يشار إلى أن شركة فايزر كانت قد قالت إنها ستتأخر في توريد الكميات الخاصة بشهر يناير/كانون الثاني على وجه التحديد، بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وعلى إثر ذلك أصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانا أكدت فيه أنها ستعيد ترتيب المواعيد مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد إثر تأخر شركة فايزر المنتجة للقاح عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى الكويت وجميع دول العالم.

وقالت الوزارة في بيانها الذي أصدرته، الخميس الماضي، إنه "نظراً إلى تأخر شركة فايزر المنتجة للقاح كورونا «فايزر-بيونتك» عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج، فإن الوزارة بصدد إعادة ترتيب المواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر عملية تقديم الطعوم دون توقف إلى أن نصل بإذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقديم الطعوم".