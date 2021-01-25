شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..مستقر بالسعودية صحو بالإمارات وتحذير من الصقيع في الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج، لتنبأت الطقس اليوم الإثنين، حيث تشهد السعودية طقس مستقر وسماء غائمة على أجزء من المملكة، أما في الإمارات فيكون صحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً، وإلى التفاصيل:-طقس السعودية
قال المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، إن المملكة ستشهد طقسا مستقرا بوجه عام على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأوضح أن الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبيه غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج: من متر إلى مترين، حالة البحر: متوسط الموج .
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
وأوضح المركز - في بيانه اليومية - ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:22 و المد الثاني عند الساعة 00:47 و الجزر الأول عند الساعة 18:07 والجزر الثاني عند الساعة 03:56 ، و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند الساعة 07:15 والجزر الاول عند الساعة 13:41 والجزر الثاني عند الساعة 02:16.
قال مركز الأرصاد في دول الكويت، إن طقس اليوم سيكون نهارًا: معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 24 كم/ساعة .
وأشار مركز الأرصاد إلى أن الطقس سيكون خلال الليل، بارد والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة.
وأصدر المركز تحذيرا جاء فيه: "انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى إلي ما دون 3 درجات مئوية ، مما يتسبب بتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية، لذا تهيب إدارة الأرصاد الجوية بأخذ الحيطة والإجراءات اللازمة لتفادي الأضرار الناتجة من الصقيع"طقس البحرين
أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إلى أن الطقس المتوقع سيكون معتدل ولكنه بارد نسبيا خلال الليل
وأوضح أن الرياح هي شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار، موضحا أن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.