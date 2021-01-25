شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..مستقر بالسعودية صحو بالإمارات وتحذير من الصقيع في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج، لتنبأت الطقس اليوم الإثنين، حيث تشهد السعودية طقس مستقر وسماء غائمة على أجزء من المملكة، أما في الإمارات فيكون صحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، إن المملكة ستشهد طقسا مستقرا بوجه عام على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأوضح أن الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبيه غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج: من متر إلى مترين، حالة البحر: متوسط الموج .

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

طقس الإماراتيتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 كم/ ساعة تصل إلى 30 كم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومية - ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:22 و المد الثاني عند الساعة 00:47 و الجزر الأول عند الساعة 18:07 والجزر الثاني عند الساعة 03:56 ، و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند الساعة 07:15 والجزر الاول عند الساعة 13:41 والجزر الثاني عند الساعة 02:16.