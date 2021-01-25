شكرا لقرائتكم خبر عن 40 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه بعد إجراء 851 فحصا تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد وحتى الآن إلى 16397، حالة وإجمالي الوفيات 416 وفاة.

وأوضحت الوزراة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم - أنه تم تعافي 94 مصابا بكورونا خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 15221.