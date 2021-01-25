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40 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في موريتانيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه بعد إجراء 851 فحصا تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد وحتى الآن إلى 16397، حالة وإجمالي الوفيات 416 وفاة.

 

وأوضحت الوزراة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم - أنه تم تعافي 94 مصابا بكورونا خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 15221.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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