شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 113 شخصا بفيروس كورونا في بغداد العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، عن الموقف الوبائي اليومي الخاص بإصابات "كورونا"، حيث بلغت الإصابات 113 حالة إصابة.

وذكرت الدائرة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة وتماثل 191 حالة للشفاء.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 613 ألفا و763 شخصًا.