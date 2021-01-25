بالصور.. التشيك تستعين بـ"الكلاب" لرصد مصابي كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. التشيك تستعين بـالكلاب لرصد مصابي كورونا

الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365

في مركز للكلاب داخل حاوية بسيطة بقرية كليني المكسوّة بالثلوج في الجبال التشيكية، يجري تدريب "ريندا" و"كاب" و"لاكي" على مهمة جديدة تقضي بالمساعدة في رصد الإصابات بفيروس كورونا.



تشم هذه الكلاب الثلاثة 6 حاويات تضم إما قطعة قماش عليها رائحة أشخاص مصابين بكورونا أو آخرين غير مصابين أو عينات مزيفة، ويتعين عليها التكهن بأي منها عائد إلى شخص مريض.

وتهنئ لينكا فلاتشوفا مدربة الكلاب العاملة في وحدة الإطفائيين في براج، الكلب "ريندا" وهو نوع كلاب الصيد الألمانية "ياجتيرييه"، بعد جلوسه قرب عينة الشخص المصاب مع هز ذيله.

ويتحدث فريق المدربين الذين يتولون هذه المهمة خلال أوقات فراغهم، عن نسبة نجاح في اختبارات الرصد تصل إلى 95 %.

وقال رئيس المشروع، جوستاف هوتوفي لوكالة "فرانس برس" إن "الدراسة ترمي إلى التحقق من قدرة الكلاب على رصد كوفيد-19 وتطوير أسلوب يتيح استخدام الكلاب المدربة لمكافحة الجائحة".

وأضاف: "هذا الأسلوب يُفترض أن ينجح أيضاً في كشف أمراض أخرى أكثر فتكاً من كوفيد-19".

وأوضح جوستاف: "في نهاية المطاف، علينا أن نكون قادرين على رصد عدد كبير من الأشخاص في وقت قليل مع كلب مدرّب".

وأكدت فلاتشوفا أن الدراسة الأولى التي أثبتت قدرة الكلاب على رصد الأنسجة الحيوية التي تتعرض لهجوم فيروسي أجريت في الولايات المتحدة قبل حوالي عقد.

ولفتت إلى أن "الفيروس يغيّر النسيج البشري ويؤثر على البصمة المرتبطة بحاسة الشم لدى الشخص المصاب".

وأشار هوتوفي، وهو مدرّب كلاب متقاعد بدأ فريقه تدريب الكلاب على هذه المهمة في أغسطس/آب الماضي، إلى أن رائحة المصابين تتغير "إلى حد كبير لدرجة يصبح رصدها ممكناً بصورة فورية للكلاب".

100% نجاح

ويتم الحصول على العينات ببساطة من خلال حفّ قطعة قطن على جلد المريض، من ثم يتأكد الفريق من خلوّ العينة من الفيروس لتفادي نقل العدوى إلى الكلاب.

وباستخدام أسلوب سحب العينات نفسه، استعان فريق فنلندي بكلاب لإجراء اختبارات في مطار هلسنكي، قائلاً إن كلابه باتت قادرة على رصد الفيروس مع نسبة نجاح تقرب من 100%.

وقالت فلاتشوفا إن التشيكيين يرغبون في التعاون مع الفنلنديين أو فرق فرنسية وألمانية تعمل على مشاريع مشابهة.

وخلافاً لنظرائهم في الدول الغربية، لا يتفرغ أعضاء الفريق التشيكي لهذا العمل بل يقومون به خلال أوقات الفراغ ويعتمدون على الموارد المالية الهزيلة التي يوفّرها مصنّع محلّي لأطعمة الكلاب.

البحث عن تشارلي

وأوضحت الأخصائية في الكلاب، كاتيرينا يانكاريكوفا أن النسيج البشري لدى الشخص المصاب بالفيروس يشكل "جزءاً صغيراً من الرائحة العامة".

وقالت: "الأمر أشبه بالبحث عن تشارلي"، في إشارة إلى سلسلة أطفال يتعين على قرائها البحث عن بطل صغير بلباسه المخطط بالأبيض والأحمر في صور تظهره مختبئاً بين الحشود.

وأشارت يانكاريكوفا إلى أنه بالإمكان تدريب أي كلب على مهمة الرصد هذه إذا كان متعاوناً مع المدرّبين.

ولفت هوتوفي إلى أن الكلاب نجحت أخيراً في رصد شخص مصاب بعدما دخلت منزلاً مجاوراً رُصدت إصابة أحد المدعوين إليه بـ"كوفيد-19".

وقد سارعت هذه الحيوانات إلى القفز على السرير الذي نام عليه الشخص المصاب مع التفاعل نفسه الذي تقوم به عند رصد عينة إيجابية في مركز التدريب.