الشرطة السعودية تكشف ملابسات مقتل الشابة قمر ودفنها سراً على يد شقيقيها‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرطة السعودية تكشف ملابسات مقتل الشابة قمر ودفنها سرا على يد شقيقيها

الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365

كشفت الشرطة السعودية، مساء الأحد، ملابسات مقتل شابة عشرينية، في إشارة على ما يبدو لقصة قمر التي أثار اختفائها خلال اليومين الماضيين، قبل العثور عليها مقتولة ومدفونة على يد شقيقيها، جدلاً واسعاً في المملكة.



وقالت الشرطة في بيان لها، إنها ألقت القبض على مواطنين سعوديين للاشتباه بتورطهما في قضية اختفاء الشابة بعد العثور على جثتها مدفونة في منطقة صحراوية تبعد مسافة عشرة كيلو متر عن محافظة الخرج التابع لمنطقة الرياض.

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغاً عن تغيب الشابة ابنة الـ 26 عاماً قبل نحو أسبوع، قبل أن تسفر نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن تكشف خيوط الجريمة.

ووفق بيان الشرطة، يجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحق المتهمين تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

وهذا هو أول تأكيد رسمي لحقيقة مقتل الشابة قمر على الرغم من عدم ذكر البيان لاسم الضحية وعلاقة المتهمين بها لاعتبارات قانونية فيما يبدو، تمنع ذكر أسماء المتهمين قبل صدور أحكام قضائية نهائية بإدانتهم.

ويأتي تأكيد الشرطة بعد أيام من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير قمر، بعد أن نشر حساب في تويتر منسوب لشقيقتها منال، تفاصيل مشابهة لما أورده بيان الشرطة عن اختفاء ومقتل ودفن شقيقتها.

ولا تزال دوافع مقتل قمر غير معروفة لحد الآن، لكن شقيقتها منال لم تنفي ما أثير حول كون الجريمة ترتبط بامتلاك الضحية حساباً على سناب شات، تنشر فيه يومياتها للعموم.

كما تتهم منال زوجة شقيقها ناصر، بالمشاركة في الجريمة من خلال التحريض ضدها، ما دفع الشقيق الآخر أحمد، لتنفيذ الجريمة وفق تلك الاتهامات غير الرسمية.

وشهدت الوسوم ”#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص“ و “ #يارب_الطف_بحال_قمر“ تفاعلاً لافتاً في اليومين الماضيين، قبل أن يصدر بيان الشرطة ويكد حقيقة مقتل الشابة العشرينية.

وتحكم السعودية على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام، ولا يستفيد من يدانون بجريمة قتل الغيلة، والتي تعني أن الضحية كان مستأمناً للجناة ولا يتوقع غدرهم به، من عفو ذوي القتيل، ويواجهون تنفيذ حكم الإعدام بالفعل.