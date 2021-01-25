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العراق وأمريكا يبحثان التعاون في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، استمرار التعاون في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب.

 

وأشار الأعرجي- خلال لقائهما، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن العراق يتطلع إلى استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية".

 

و من جانبه، قدم السفير الأمريكي التعازي لشهداء ساحة الطيران وشهداء قوات الحشد الشعبي، الذين تصدّوا للمجموعات الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب ضمن إطار التحالف الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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