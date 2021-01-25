شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وأمريكا يبحثان التعاون في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، استمرار التعاون في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأشار الأعرجي- خلال لقائهما، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن العراق يتطلع إلى استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية".

و من جانبه، قدم السفير الأمريكي التعازي لشهداء ساحة الطيران وشهداء قوات الحشد الشعبي، الذين تصدّوا للمجموعات الإرهابية، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب ضمن إطار التحالف الدولي.