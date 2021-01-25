شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس بعد إصاباته بكورونا: أقاوم الفيروس اللعين أعراضه قاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عثمان الجراندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الجراندي في تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أثبتت التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19 ، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي".

وأضاف: "أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التلاقيح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء رغم الانتقادات التي طالتني في المدة الأخيرة".

وتابع: "وفي خضم مقاومتي لهذا الفيروس اللعين، أود أن أؤكد على العمل الدؤوب الذي يقوم به في صمت رئيس الجمهورية وفريق اللجنة العلمية وسفراؤنا بالخارج من أجل توفير كل آليات ومستلزمات مجابهة هذا الوباء، أرجو من الله تعالى أن يحفظ تونس وشعبها العزيز من هذا الوباء ومن كل مكروه. "