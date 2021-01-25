شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى سودانى: نحتفظ بحق الرد على القصف الإثيوبى بالوقت والمكان المناسبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر عسكرى سوداني، إن القوات الإثيوبية قصفت أبو طيور والمدفعية السودانية ردت بقوة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مصدر عسكري سوداني: رد المدفعية السودانية أوقف القصف الإثيوبى المعتدى، موضحا أنه لا خسائر ولا إصابات في القصف المتبادل مع القوات الإثيوبية.

وتابع مصدر عسكري سوداني: نحتفظ بحقنا في الرد على القصف الإثيوبي في الوقت والمكان المناسبين.