شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الدستورى الحر التونسى يدعو لسحب الثقة من الغنوشى ورئيس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الحزب الدستوري الحر التونسي، إلى سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، ومن رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الحزب الدستوري الحر التونسي، إن كتلته البرلمانية تجدد دعوتها للكتل البرلمانية الأخرى والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان.

ولفت الحزب الدستوري الحر التونسي، إلى أن كتلته تعرض على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة منها، وتدعو هذه القوى للاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع "الإسلام السياسي" وتحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية.