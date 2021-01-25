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فلسطين: وفاة وإصابة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية حول العالم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، وفاة مواطن وإصابة آخر بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 116 وفاة، فيما لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية هناك، ليبقى إجمالي عدد الإصابات 6312 إصابة.
وأفادت سفارة فلسطين في كوبا بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية هناك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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