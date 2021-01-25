شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية: نقف مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة محاولة استهداف المملكة العربية السعودية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل. وقالت وزارة الخارجية البريطانية: محاولة الهجوم على الرياض أمس مقلقة للغاية. وتابعت وزارة الخارجية البريطانية: نقف مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها. وقبلها أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، السبت، بأن تم اعتراض وتدمير هدف جوى معادٍ تجاه العاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلت عنه قناة الإخبارية الحكومية. وفى وقت سابق أفاد سكان وشهود عيان بسماع دوى انفجار فى سماء العاصمة الرياض فيما يعتقد أنه اعتراض لقذيفة صاروخية.