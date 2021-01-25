شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ارتفاع ضحايا الاشتباكات القبلية غرب دارفور لـ 163 قتيلا و217 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع ضحايا الاشتباكات القبلية غرب دارفور لـ 163 قتيلا و217 جريحا.

وقبلها أكدت السلطات السودانية، تجدد الاشتباكات القبلية فى منطقة مسترى بغرب إقليم دارفور وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان (OHCHR) أن الاشتباكات الأخيرة بين الطوائف فى دارفور أجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من ديارهم، بما فى ذلك عبر الحدود إلى تشاد.