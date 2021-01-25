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القوات المسلحة العراقية: منفذا الهجوم الانتحارى فى بغداد "عراقيان"

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القاهرة - سامية سيد - أكدت القوات المسلحة العراقية، أن منفذا الهجوم الانتحارى فى بغداد "عراقيان"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أفاد مصدر أمنى عراقى، باتخاذ القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والـ VIP المؤدية إلى مطار بغداد الدولى، وذلك بعد ورود معلومات حول نية استهداف العاصمة، وتم تشديد الإجراءات حتى إشعار آخر.

 

وقال المصدر ـ فى تصريح خاص لقتاة السومرية نيوز، اليوم الأحد، أن "القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والـ VIP المؤدية إلى مطار بغداد الدولى، تحسبا لوقوع أى طارئ".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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